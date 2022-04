Saksamaa välisminister: me ei anna järele enne, kui Putini relvad lõpuks vaikivad

Baerbock märkis, et Venemaa agressioonile reageerimisel on kogu Euroopa Liit teinud tugevat koostööd, tuues esile, et tänaseks on vastu võetud ja rakendatud juba viis sanktsioonide paketti Moskva agressiooniga seotud isikutele ja kuues on töös.

«Me ei anna järele enne, kui Putini relvad lõpuks vaikivad ja ta oma sõdurid Ukrainast välja tõmbab,» teatas Baerbock pressikonverentsil välisminister Eva-Maria Liimetsaga.

«Töö Brüsselis järgmise sanktsioonipaketi kallal käib. Me suurendame majanduslikku survet Vene sõjamasina süsteemile veelgi ja teeme samal ajal kõike, et Ukrainat relvade ja varustusega toetada, sest on täiesti selge, et vaprad Ukraina sõdurid kaitsevad ka Euroopa rahu ja vabadust. Seda on teie regioonis eriti tunda,» lausus ta.

Rääkides relvatarnetest Ukrainale, märkis Saksamaa välisminister, et kõik riigid ei pea andma täpselt samasuguseid tehnikaühikuid, vaid oluline on võimekuste kombineerimine.

«Me teeme tihedat koostööd oma partneritega Euroopa Liidu ja NATO juures, et ühendada oma võimekused ja kasutada neid paremini ära. Kui üks riik annab näiteks laskemoona, siis teine riik näiteks tanke ja kolmas pakub väljaõpet,» lausus Baerbock.

«Tahan olla selge, et pärast Vene kallaletungi Ukrainale mõtleme Euroopa julgeolekust uutmoodi. Peame muutma end kaitstumaks. Me seisame teie kõrval, sest oht on reaalne. Selle ees ei saa ega taha enam keegi silmi sulgeda,» lausus ta.

Baerbock lubas, et Saksamaa panustab tulevikus NATO kollektiivkaitsesse rohkem ja rõhutas: «Artikkel 5 kehtib ilma igasuguse «kui» või «agata».»

Saksamaa välisminister tõi välja ka inforuumi turvamise tähtsuse ja pööras tähelepanu Vene desinformatsiooniga seotud ohtudele nii Saksamaal kui Balti riikides.

«Libauudised, botid ja trollivabrikud – Vene propaganda ning agressiivne poliitika püüab Baltikumis inimesi üksteisest eraldada. Me ei lase sellel juhtuda ja võitleme selle vastu ühiselt,» lubas Baerbock.

«Seetõttu teeme 2016. aastast tihedat koostööd, et Vene propagandal pind jalge alt tõmmata ja meie ühiseid tõekspidamisi edendada,» lisas ta, märkides, et koostööprojektid võivad kõlada küll väikeselt, aga moodustavad legoklotsidena suurema terviku.