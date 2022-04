Kolmandat korda peaministriametis oleva Janša vastane on sel korral energeetikaettevõtja Robert Golob, kelle nimi oli veel selle aasta alguses enamikule inimestele täiesti tundmatu. Nii pole üllatav, et Janša rõhutab kampaanias just oma kogemust ja on valimisreklaamidele laenanud hüüdlause Saksa kristlike demokraatide suurkujult Konrad Adenauerilt, lubades valijatele jätkata «Ilma eksperimentideta».