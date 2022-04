Sõjalist abi Kiievile hakkab koordineerima erukindralist Obama administratsiooni ametnik

Wolff teenis armeeohvitserina Iraagis ning on töötanud kõrgematel ametikohtadel Pentagonis, staabiülemate ühendkomitees ja välisministeeriumis. Obama valitsus kutsus ta 2015. aastal presidendi eriesindaja asetäitjaks Islamiriigi vastases ülemaailmses koalitsioonis.

Wolffi ametissenimetamine leiab aset ajal, mil Biden teatas, et saadab Ukrainale veel 800 miljonit dollarit julgeolekuabi, sealhulgas raskesuurtükke ja droone. President, kes on juba heaks kiitnud umbes 3,4 miljardi dollari ulatuses sõjalist abi Kiievile, ütles, et taotleb Kongressilt nõusolekut täiendavaks julgeolekuabiks.