USA ja Kuuba arutasid kõrgetasemelistel kõnelustel rännet

USA välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price'i sõnul keskendusid kõnelused kasvavale rändele kommunistlikust saareriigist, mida on raputanud majandusrahutused pärast seda, kui COVID-19 pandeemia andis hoobi selle elutähtsale turismitööstusele.

«Arutelu ohutu, korrapärase ja seadusliku rände üle – see jääb USA esmaseks huviks,» ütles Price ajakirjanikele.

«Meie laiem poliitika põhineb Kuuba rahva, nende demokraatlike püüdluste toetamisel. Sellel on migratsioonielemendid, perekondade taasühendamise element, aga need kõnelused on rändekõnelused.»