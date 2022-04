Brasiilia vasakpoolne ekspresident avaldas toetust Macronile

«On ülioluline võita paremäärmuslus ning selle sõnum vihkamisest ja eelarvamustest. See on see, mida kõik demokraadid kogu maailmas ihaldavad ja loodavad,» kirjutas Lula Twitteris.

Lula sõnul usub ta nüüd, et Macron on see, kes kehastab kõige paremini demokraatlikke ja humanistlikke väärtusi oma paremäärmusliku rivaali Marine Le Peni vastu. Prantsuskeelses säutsus ütles ta, et «Euroopas ja maailmas on kaalul Euroopa tulevik».