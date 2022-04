IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Putin on Mariupolis kehtestanud Schrödingeri kontrolli

Ei saa öelda, et midagi ei toimunud. Töö käib. 10 rünnakut Vene okupantide poolt - hävitatud 6 tanki, 4 suurtükki, 8 soomukit ja 8 taktikalist drooni. Korralik rood ikkagi lännu.

Ameeriklased muidugi hindasid, et üle Ukraina piiri on Venemaa poolt taas mitu PTG-d juurde tulnud, aga see kvaliteet ei liigu ilmselt tõusvas joones.

Tuleb tunnistada, et Vene vägedel edenes see asi lõunarindel kiiresti ainult siis, kui polnud vastupanu. Tühja tee peal kiiresti sõita oskavad, aga raskused löövad nad rivist välja.

5) Mariupolis on Putin kehtestanud Schrödingeri kontrolli - on ja ei ole ka. Kui on tarvis kõnelda võidukast pealetungist, siis on Mariupol kontroli all, aga Azovstali tehast peab ikkagi piirama, et ükski kärbes ei lendaks. Ju siis kärbsed varem lendasid. Või «kärbsed» ja «herilased», sest vene keelest tõlkides tähistavad need jalaväe raskerelvi.

Loomulikult polnud Putini-Šoigu jutuajamine telekaamera ees improviseeritud, vaid sellega oli tarvis anda mingi sõnum. Ja sõnum Azovstali ründamise väidetavast peatamisest kannab kahte eesmärki - sõjaline ja propagandistlik.

Sõjalise osas on asi nii, et eelneva kahe päevaga hävitasid ukraina kaitsjad seal kolm tanki ühe lahingumasina ja kaks soomukit. Üheksa sellist päeva ja üks PTG täies koosseisus ongi läinud. Ukrainlased sõdivad loomulikult ka Azovstalist väljaspool - see Tehas on tugipunkt ja tagalatoetuse koht, kus varjuda. Selles mõttes ei kujuta ette, kuidas saab selle otsusega sõjalises plaanis võita.

Teine eesmärk oli propagandistlik, et jõuda maailma meediasse pealkirjadega, kuidas Putin hoolib tsiviilisikutest ja kellegi eludest. Selle puhul peaks arvestama kahte asja.

Mariupol on kümme korda suurem ja õudsam kui Butša ja Borodjanka sõjakuritegu.

Äsja avaldati ka satelliitluure fotosid, millelt on linna lähistel tuvastatud hiiglaslik massihaud, mida muudkui laiendatakse. Sõjaroimar, kes pärast 90% tapatöö täide viimist otsustab 5-10% säästa, ei muutu sellest vähem roimariks.

Teine asi on see, et suure tõenäosusega ta üldse lihtsalt valetas. 2014. a. Oli ukrainlastel sarnane olukord Donetski linnast lõuna pool, mida Ukraina vägi üritas sisse piirata, kuid jäi ise piiramisrõngasse. Kuna mõlemad osapooled said aru, et taplemine ei too kummalegi poolele soovitud tulemust, lubati ukrainlastele lahkumiseks koridori. Kokkulepest hoolimata avati Ukraina üksuste pihta varitsustest tuli.

Putin esindab seda poliitikute voolu, kelle meelest on valetamine eesmärgi saavutamiseks täiesti sobiv. Tema sõna ei maksa midagi, nagu ka iga teise diktaatori sõna. Absoluutset võimu nautiv inimene ei pea olema sõnapidaja - sõna kuulub talle ja ta saab selle tagasi võtta, millal iganes soovib ning keegi ei sea seda kahtluse alla.