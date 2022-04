Moldova annab täna üle EL-i astumise dokumendid

«Oleme teinud väga palju tööd ja töötame kõik koos selle nimel, et luua parim dokument, mis annab meile kandidaatriigi staatuse. Tehti innukat tööd ja mitte ainult valitsuses,» ütles Gavrilița ajakirjanikele. «Ankeet kätkeb küsimusi, mis on seotud parlamendi, valitsuse ja seaduste toimimisega.»

Saadikute küsimustele vastates ütles ta, et Euroopa Komisjoni delegatsioonilt saadud küsimustikku ei avaldata, sest see dokument on mõeldud EL-ile ja on vastus Brüsseli küsimustele.