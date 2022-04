Alijev: Aserbaidžaan ja Armeenia alustavad kõnelusi rahuleppe üle

«Meil on kavas pidada Armeeniaga läbirääkimisi rahuleppe üle ainult meie pakutud viiest aluspõhimõttest lähtudes,» rõhutas ta ja lisas, et mõlema riigi välisministrid moodustavad selleks töörühmad.

«Ma usun, et sisulised läbirääkimised peaksid algama lähiajal ja läbirääkimised ei tohiks kesta kaua, sest rahulepe allkirjastatakse üksnes nendele viiele aluspõhimõttele tuginedes.»

«Leppe teksti on võimalik koostada ja allkirjastada lähitulevikus,» ütles Alijev reedel Şuşas maailma aserite V kongressil.

Alijev rõhutas, et Armeenia peaks tunnustama ametlikult Aserbaidžaani territoriaalset terviklikkust ja kinnitama, et tal ei ole mingeid territoriaalseid nõudeid.

Aserbaidžaani president on enda sõnul kindel, et Armeenia loobub alalistest nõuetest Aserbaidžaanile.

«Hoolimata sõja lõppemisest ei ole Armeenia nõudmised (Aserbaidžaani vastu) lõppenud. Kuid olen kindel, et need kaovad. Olen kindel, et tülijärgsel ajal tehtud sammude tulemusena kõrvaldame Armeenia alalised nõuded,» ütles Alijev Mägi-Karabahhis Şuşas.