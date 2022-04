ÜRO: Venemaa tegevus Ukrainas võib küündida sõjakuritegudeni

«Vene relvajõud on tulistanud ja pommitanud valimatult elupiirkondi, tappes tsiviilelanikke ning purustades haiglaid, koole ja muud tsiviiltaristut. Need teod võivad küündida sõjakuritegudeni,» ütles ÜRO inimõiguste ülemvoliniku ameti pressiesindaja Ravina Shamdasani.

ÜRO inimõigusmissioon on dokumenteerinud Kiievi Butša eeslinnas 50 tsiviilelaniku tapmise, osa inimesi on hukatud, ütles Shamdasani.

«Peaaegu iga Butša elanik, kellega meie kolleegid rääkisid, jutustas meile mõne sugulase, naabri või isegi võõra surmast. Me teame, et seal toimunu päevavalgele toomiseks tuleb teha palju rohkem ja me teame ka, et Butša ei ole üksikjuhtum,» sõnas Bachelet.