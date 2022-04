ÜRO on mures Iisraeli ja palestiinlaste vahel kasvanud vägivalla pärast

Vägivald Iisraeli politsei ja palestiinlaste vahel Al-Aqsa mošeekompleksi ümber on kestnud juba pea kuu aega ning seda on süvendanud juudi paasapühade kokkulangemine moslemite püha kuu ramadaaniga.

Pinged on tekitanud rahvusvahelises üldsuses muret tõsise eskalatsiooni pärast, kuivõrd mullu viisid sarnased rahutused 11 päeva kestnud sõjani.

«Iisraeli politsei jõukasutust, mis on viinud ulatuslike vigastusteni pühendunute ja töötajate seas Al-Aqsa mošeekompleksis ja selle ümber, tuleb kiirelt, erapooletult, sõltumatult ja läbipaistvalt uurida,» ütles Shamdasani.

Ta märkis, et Iisraeli julgeolekujõudude käitumine 15. aprillil «kergitab tõsise mure, et jõukasutus oli ulatuslik, ebavajalik ja valimatu».

Shamdasani tõi välja, et pinged Jeruusalemmas on mõjutanud ka teisi piirkondasid. Iisrael on hoogustanud sõjaoperatsioone Läänekaldal, eriti Jeninis, ning tulirelvade kasutamine Palestiina mässuliste poolt «seab palestiinlastest elanikud suurde ohtu», ütles ta.