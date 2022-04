Leedus Ristimäel puhkes eile tulekahju

Tulekahju avastas üks kohalik mees, kes tegi mäe lähedal tööd. Alguses tõttas ta ise tuld kustutama, kuid peagi mõistis, et see käib tal üle jõu, mistõttu oli ta sunnitud kutsuma välja tuletõrje, vahendab Leedu portaal Lrytas.

Ristimägi on üks Leedu tuntumaid turismiobjekte, mis on populaarne nii kristlaste kui õigeusuliste seas, kuid meelitab arvukalt ka teisi huvilisi. Inimesed usuvad, et kui nad viivad mäele risti, siis toob see head õnne.