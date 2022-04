POSTIMEES PARIISIS ⟩ Macron või Le Pen: valik katku ja koolera vahel

Ametisoleval presidendil Emmanuel Macronil on homses presidendivalimiste lõppvoorus arvamusküsitluste järgi mõõdukas edumaa oma rivaali, paremradikaali Marine Le Peni ees. Samas on tugevaid rahulolematuse noote mõlema kandidaadi suhtes – Macron on liiga ülbe ja eluvõõras, Le Pen liiga hirmus ja liiga oskamatu.