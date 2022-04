Prantsusmaa saadab Ukrainale raskerelvastust

«Me toimetame märkimisväärses koguses varustust Milanist (tankitõrjeraketid) Caesarini (haubitsad),» ütles Macron väljaandele Ouest-France.

«Ma arvan, et me peame jätkama sellel rajal. Alati punase joonega, et meist ei saaks konflikti osapoolt.»

Kaitseminister Florence Parly kinnitas Twitteris, et Prantsusmaa saadab mitu Caesari liikurhaubitsat ja tuhandeid mürske. See suurtükk suudab tulistada mürske enam kui 40 kilomeetri kaugusele.

Saksamaa kavatseb asendada Ida-Euroopast Ukrainasse saadetud relvastuse, teatas Berliin neljapäeval. «Selleks olukorraks pole mingit manuaali olemas, kust sa võid vaadata, mis hetkest meid nähakse konflikti osapoolena,» ütles aga Saksa kantsler Olaf Scholz reedel väljaandele Der Spiegel, selgitades Saksamaa ettevaatlikust sõjalise abi andmisel.

«See on debatt, mis käib Saksa poliitilise elu keskmes, see on suveräänne otsus, mis on Saksamaa otsustada ja me peame sellest lugu,» kommenteeris Macron Ouest-France'ile. Macroni sõnul vestles ta hiljuti Saksa kantsleriga.