Rootsi valitsuspartei langetab oma NATO-otsuse 24. maiks

Kui erakond peaks liitumise poolt otsustama, tähendaks see selget parlamendienamuse toetust riigi võimalikule avaldusele, eriti kui liitumist peaks taotlema naaberriik Soome, kus otsust on oodata nädala jooksul.

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse on avalik arvamus mõlemas riigis muutunud ning toetus liikmesusele on hüppeliselt kasvanud.

Rootsi vasaktsentristlikud sotsiaaldemokraadid eesotsas Rootsi peaministri Magdalena Anderssoniga on ajalooliselt olnud NATO-sse kuulumise vastu ja isegi kinnitanud seda seisukohta viimasel parteikongressil novembris, kuid Ukraina konflikt on taaskäivitanud diskussiooni nii kogu riigis kui erakonnas.

Baudin, kes on rõhutanud, et lõpliku otsuse teeb lõpuks erakonna juhatus, ütles, et juhatuse järgmine koosolek on kavandatud 24. maiks, mis oleks otsuse tegemise tähtaeg.