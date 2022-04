Zelenskõi: Ukraina on hakanud lõpuks saama soovitud relvi

«Lõpuks ometi, meid on kuulda võetud,» ütles ta. «Meile antakse just seda, mida me küsisime.»

«Nii nagu igal hommikul, nagu igal päeval, nagu ka igal õhtul pöörasime täna maksimaalset tähelepanu sellele, et varustada meie sõjaväelasi kõigi vajalike relvadega. See on meie riigi jaoks ülesanne number üks,» lausus Zelenskõi.

«Ja ma olen tänulik kõigile meie partneritele, kes meid lõpuks kuulda võtsid, kes annavad meile täpselt seda, mida me palusime. Sest me teame täpselt, et nende relvadega me suudame päästa tuhandete inimeste elusid,» ütles president. «Ja me saame näidata okupantidele, et päev, mil nad on sunnitud Ukrainast lahkuma, läheneb.»