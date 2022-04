ÜRO: Guterres sõidab järgmisel nädalal pärast Moskvat Ukrainasse

Guterres on Ukrainas neljapäeval, teisipäeval kohtub ta Moskvas Vene presidendi Vladimir Putini ja välisminister Sergei Lavroviga.

ÜRO on pärast Venemaa sissetungi algust 24. veebruaril suuresti marginaliseeritud, osalt seetõttu, et sõda on lõhestanud ÜRO Julgeolekunõukogu alalised liikmed – USA, Prantsusmaa, Suurbritannia, Hiina ja Venemaa.