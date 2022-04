IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Venelased ei jõua põletada nii palju ohvreid, kui nad jõuavad tappa

Mariupoli lähistel on eile ja täna satelliidipiltide abil fikseeritud massihauad. Varem on kõneldud suurest matmispaigast Manguži küla lähistel Mariupolist läänes. Nüüd on tulnud juurde infot, et ka Vinogradoves, ida pool, paistab surnuaia kõrvalt üks pikk kaevik, mis paistab laienevat.

Mariupoli lähistel on satelliidipiltide abil fikseeritud massihauad. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES/Scanpix

Nagu varasemalt märkisin, siis Mariupol on vähemalt kümnekordne sõjaroim võrreldes vene okupantide poolt korda saadetud koledustega Butšas ja Borodjankas. Nad küll üritavad tõendeid varjata ja peita, kuid tänapäeval leitakse kõik üles. Ilmselt nad ei jõua oma mobiilsetes krematooriumides nii palju põletada, kui palju on nad jõudnud tappa.

President Zelenskõi kinnitas taas, et Mariupoli vabastamise operatsiooni planeeritakse. See saab kindlasti olema keeruline, kuna läbi okupeeritud ala on tarvis läbida vähemalt sada kilomeetrit.

Ukraina enda asjatundjad viitavad, et Mariupoli kiire langemine piiramisrõngasse sai võimalikuks tänu teatud tegematajätmistele sõja esimestel tundidel ja päevadel. Näiteks ei lastud õhku Krimmi poolsaarelt Ukrainasse suunduvaid sildu ja võimaldati okupantidel üsna takistamatult jõuda Melitopolisse, kust käib nüüd kogu lõunarinde varustamine. Teine faktor oli venemeelse partei mitmete saadikute kollaboratsionism, mille hulgas oli nii oluliste sihtmärkide osutamine venelastele, tee juhatamine ning mitmesuguse tundliku info jagamine. Need inimesed on saanud Ukraina poolt kahtlustuse riigireetmises.

6) Zaporižžja piirkonnas on lõunarinne tugeva tule all. Pea kogu rindejoone ulatuses on külasid ja alevikke tulistatud. Läbimurret on üritatud Staromlinivka suunast põhja poole Zelene Pole asula suunas, kuid see ei õnnestunud. Tollest punktist kuni praktiliselt Zaporižžjeni välja korraldasid venelased tulelööke pea kõikidele küladele. Dnipro kandis sai raketilöögi ka üks põllumajandusettevõte, mille tehnikaangaar hävitati - kuna seal olid põllumasinad, siis majanduslik kahju on märkimisväärne.

Foto: Igor Taro

Zaporižžja kandis juhtus hommikul lennuõnnetus, kus transpordilennuk An-26 kukkus alla, kuna oli uduse ilmaga lennanud liiga madalalt ning tabanud kõrgepingeliini, millest süttis mootor. Tegu pidavat olema tehnilise lennuga Lääne-Ukrainasse.

Sellel rindelõigul olevat vene okupandid pidanud ühe PTG lahinguvõime kaotamise pärast välja viima ning asendama selle värskete üksustega.

7) Hersonis on analoogne olukord. Vene okupandid proovivad rünnata ja lasta kõike, mis jääb nende hetke kokkupuute liinile ukrainlastega. Peamiseks sihiks on vallutada Hersoni oblasti maa-alad, mille ukrainlased hiljuti tagasi võtsid. Ja suunad on seal traditsioonilised - põhjapool Krõvõi Rigi poole ja lõunas ranniku ääres Aleksandrovka kandis.

Mõkolaivi linn on saanud taas raketitabamusi, kuigi okupantide üksuseid tolle linna lähedal enam pole.

Lääne poolt paistavad relvatarned Ukrainale jõudnud enam-vähem sellele kvaliteedile, mis on Putini avantüüri lõpetamiseks vajalik. Koguste osas ei saa veel hinannguid anda, kuna need muutuvad, aga põhimõttelised kaubaartiklid vastavad ukrainlaste vajadustele - iseliikuvad suurtükid, soomustehnika, lennupargi täiustamiseks vajalikud varuosad, rääkimata rohketest õhutõrje ja tt-trelvadest. Selles mõttes on Putini poolt Ukraina militaariseerimise eesmärk kenasti täidetud. Ja karta on, et läheb veel paremaks.