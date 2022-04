Ukraina luure: okupandid alustasid Lõuna-Ukrainas sundmobilisatsiooni

«Mobilisatsioonimeetmete tagamiseks on peaaegu täielikult blokeeritud võimalus lahkuda Hersoni oblastist Ukraina kontrolli all olevatele aladele. Väljumise võimalus Vene Föderatsiooni suunas on oluliselt piiratud,» seisis avalduses.

GUR märkis, et mobilisatsioonikatseid üritatakse läbi viia vaatamata sellele, et enamik piirkondade elanikest on Ukraina-meelsed ja on üldiselt motiveeritud astuma vastu Vene sissetungijatele.