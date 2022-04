Saksamaal avaldasid tuhanded meelt söemaardla äärse küla lammutamise vastu

Sadakond aktivisti avaldasid meelt maardla äärel, mis on äärmiselt ohtlik, säutsus kohalik politsei Twitteris.

Saksamaa plaanib küll kivisöest 2030. aastaks loobuda, kuid Vene invasioon Ukrainasse on toonud rambivalgusse riigi sõltuvuse Vene fossiilkütustest, eelkõige gaasist.

«Kuidas me saame usaldada valitsuse võimet panustada rahusse Ukrainas, kui see hävitab fossiilkütuste nimel kodusid ja külasid oma kodumaal?» küsis aktivist Ilyess El Kortbi ühendusest Reeded Tuleviku Nimel (Fridays For Future).