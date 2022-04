Assange'i abikaasa tahab Suurbritannialt väljaandmise tõkestamist

ÜK kohus väljastas kolmapäeval ametliku korralduse saata Assange USA-sse, kus ta on tagaotsitav Iraagi ja Afganistani sõda puudutavate salastatud dokumentide avalikustamise eest.

Lõplik otsus väljasaatmise üle on ÜK siseminsitri Priti Pateli pädevuses, kuigi Assange'il on õigus ka apellatsiooniks.

«See on poliitiline kaasus, see on alati olnud poliitiline kaasus,» ütles Stella Assange AFP-le Brüsselis korraldatud toetusmeeleavalduse kõrvalt.

«Erinevate valitsuste, ÜK valitsuse, Austraalia valitsuse, USA valitsuse, trikk on olnud väita, et see on kohtute pädevuses.»

«Nüüd, kui ÜK kohtud on väljaandmismääruse esitanud, pole enam ettekäändeid. See on üheselt poliitilises vallas.»

Assange'i advokaatidel on kuni 18. maini, et pöörduda siseministri poole ning esitada apellatsioone kaasuse teiste punktide kohta.

Assange'i toetajate sõnul on Washingtoni eesmärgiks vaigistada sõnavabadust tõeliste julgeolekumurede kajastamisel.

Alused väljasaatmise edasikaebamiseks ÜK-s on väga ahtad, ütles Stella Assange.

See juhtum puudutab vaba ja avatud ühiskonna ja vaba meedia olemust, sõnas ta, tõstatades võimaluse, et juhtum kaevatakse Euroopa Inimõiguste Kohtusse.

«See on Euroopa väärtuste, demokraatlike väärtuste, hing, mis on praegu kaalul,» ütles Stella Assange.

Abikaasa sõnul on Juliani tervis halvenenud, olles veetnud kolm aastat Belmarshi vanglas. Oktoobris oli abikaasa sõnul WikiLeaksi asutajal miniinsult.