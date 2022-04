Zelenskõi: jõu ja ebainimlikkusega ei saa Ukrainat alistada

«Ma ei usu, et need inimesed peatuvad. Kui me nad peatame, tulevad ka läbirääkimised, kui me suudame oma positsioone tugevdada, siis tugevneb ka minu positsioon läbirääkimistel,» rõhutas ta.

Presidendi sõnul on ukrainlased tõestanud, et «meie riiki ei saa jõu ja sellise ebainimlikkusega alistada».

«Ja mis siis? Mida nad tegid? Kas inimesed hakkasid neid armastama? Ei. Kas nad said rikkamaks? Ei... Nad saavutasid üht, et kõik need põlvkonnad, Saksamaa noored põlvkonnad, kes pole sellega seotud, tunnevad alati, et neil on ajalooliselt see süü. Seetõttu ma ei saa aru, milleks veel üks ​​koridor, veel üks ​​riik,» lisas ta.