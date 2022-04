IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Vene «suurpealetung» pole okupandile ära tasunud

Tegelikult on see Ukraina kui terviku jaoks hetkel väga hea tulemus. Meenutame, et uue kallaletungi esimestel nädalatel jõudis see umbes 25 protsendi peale ning märtsi lõpust alates on hakanud jõudsalt vähenema, jäädes nüüd Donbassi nn. teise faasi ajal paigale. Ehk kogu see «suurpealetung» pole vene okupandile siiani territooriumi silmas pidades ära tasunud, aga see on ainus kategooria, millega nad oma edu hinnata oskavad.