Ukraina nõuab Mariupoli jaoks õigeusklike ülestõusmispüha vaherahu

Kiievi sõnul ründab Moskva «lakkamatult» Mariupolis asuvat Azovstali terasetehast, millest on kujunenud ukrainlastele ja Azovi pataljonile võimas kants, kus venelaste katkematu pommitamise tõttu on sunnitud end varjama tuhanded sõdurid ja tsiviilelanikud.

Ukraina võimud on nõudnud Venemaaga erikõnelusi, et vabastada oma lõksujäänud sõjaväelased, ent Moskva on neist keeldunud.