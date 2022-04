Odessa rünnakus said surma ema ja kolmekuune tüdruk

«Tapetute seas oli ka kolmekuine väike tüdruk. Millega tema ähvardas Venemaad? Näib, et lapsetapp on lihtsalt Venemaa Föderatsiooni uus rahvuslik aade,» ütles president Volodõmõr Zelenskõi. Samuti nimetas ta Venemaad terroristlikuks riigiks, mis käitub natsi-Saksamaale sarnaselt purustatud Mariupolis, mida Vene vägi on halastamatult pommitanud nädalate kaupa.