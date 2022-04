USA välis- ja kaitseminister kohtuvad Kiievis Zelenskõiga

Niigi laastav sõjategevus heidab varju õigeusu ülestõusmispühadele, ministrite visiit aga tähistab kolmanda sõjakuu algust konflikti aktiivses faasis, milles on hukkunud kümneid tuhandeid inimesi ning miljonid sunnitud kodudest põgenema.

Rida Euroopa liidreid on juba külastanud sõjaaja Kiievit, et kohtuda president Volodõmõr Zelenskõiga ja avaldada talle toetust, ent seni pole Ühendriigid, mis on peamine Ukraina rahastaja ja relvatarnija, oma tähtsamaid ministreid sinna saatnud.