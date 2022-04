Iraanis tapeti politseinikku rünnanud ohustatud leopard

Ohustatud liikide hulka kuuluv suur kaslane tapeti kahe kuuliga, et säästa politseiniku elu, ütles Māzandarāni provintsi keskkonnakaitseameti juht Moslem Ahangari uudisteagentuurile IRNA. Agentuur märkis, et politseiniku seisund on stabiilne.