IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Venemaa võib asuda Hersoni oblastist uuele pealetungile

Donetsi jõgi määrab arengud

Nagu eelneval öeldud, siis Kreminna poolt hakkasid okupandid lõuna asemel liikuma läände, kuna ees on Donetsi jõgi. See veekogu teeb seal Kreminna ees järsu haagi ning suundub kagusse. Slovjanskiga samale kaldale jääb Privillja, Novodruževsk ja Lõssõtšansk, aga teisele kaldale Rubižne ja Sjeverodonetsk.

Hetkel on Vene okupandid hõivanud Rubižne kirdeosa ning proovivad murda sügavamale, Sjeverodonetsk on tervikuna ukrainlaste kontrolli all.

Tuleb veel arvestada lõunast Luhanski poolt Novotoškova suunal jätkuva pealetungiga. Jällegi, lugedes Ukraina peastaabi teadete ridade vahelt, võib oletada, et pärast pika aega vastu pidamist on ukrainlased Novotoškovkast taandunud – kirjas oli, et Vene okupandid ründavad sealt järgmisi asulaid Orihhovet ja Nižniet. Ja see on juba Donetsi läänekallas, kust tee Lõssõtsanski peale pole nii märkimisväärse loodusliku takistusega.

Inimesed mööduvad Luhanski oblastis Rubižnes tänavasse kinni jäänud raketist. Foto: Hamuda Hassan / Reuters / Scanpix

Kui vaadata eelnevaid sündmusi, siis soodsate kaitsepositsioonide korral on Ukraina vägi suutnud Vene vägede peatunge vajadusel hoida ka nädalaid. Kui võetakse järgmine soodne kaitseliin, siis kestab see taas mõnda aega.

Sealt mitte kaugel edelas asuvad sellised asulad nagu Zolote ja Hirske, mida on halastamatult pommitatud ja selles osas on neid võrreldud ka maatasa tehtud Mariupoliga.

Kogu selle piirkonna pommitamise tagajärjel on juhtunud kahetsusväärselt selline lugu, et Vene okupantide raketilöökidest said pihta ka veetõste sõlmed, mille abil suunati Donetski jõe vesi paljudesse suurasulatesse. Lisaks Privillja, Novodruževski ja Lõssõtšanski veeta jätmisele, on kannatada saanud ka veevarustus Horlivka ja Donetski suunal, mis on ju Vene vägede poolt ammu okupeeritud alad. Kes võinuks arvata, et ukrainlased on kõik need aastad varustanud joogiveega okupantide kontrolli all olevaid linnasid.

Parandusi teha ei saa, sest tuletegevus on sedavõrd tugev. Ei tea täpselt, milline mõju võiks sellel Donetskile olla, aga ainuüksi ukrainlaste kontrollitavatel aladel on veevarustuseta kümneid tuhandeid inimesi. Kui Venemaa endale niimoodi jalga tulistab, siis raske uskuda, et kogu selle operatsiooni juhtimine saaks jätkuda tõhusalt ja professionaalselt.

Keskse tähtsusega Popasna, Avdijivka ja Marjinka

Popasna jääb Donbassi rinde operatiivsuuna üheks kolmest oluliselt koridorist, kuhu Vene okupatsioonijõud on suunanud hetkel põhijõupingutuse. Suurt edenemist hetkel küll pole, kuid sinna lüüakse jätkuvalt.

Ülejäänud kaks on Avdijivka ja Marjinka. Mõlemad teine teisel pool Donetskit otse selle külje all. Üks loodes ja teine edelas. Avdijivka keemiatehast pommitati taas, aga seda on tehtud vast viimased kaheksa aastat regulaarselt.

Praegu saab öelda, et seal pole edenemist toimunud, kuigi kõik asulad Donbassi rindel on saanud rohkelt pommi- ja raketitabamusi.