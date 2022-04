HIRM SULGEMISE EES ⟩ Koroonapuhang Pekingis tõi kaasa massitestimise ja ostupaanika

Shanghai on olnud raskustes kodudesse suletud inimeste toiduga varustamisel ning patsiendid on kurtnud, et mitte Covid-19 seotud arstiabile puudub ligipääs. Pealinnas Pekingis on nakkusjuhtumid kasvuteel, mistõttu peljatakse seal sarnase range sulgemise kehtestamist.