Valimisvõiduga tegi Macron ajalugu. Ta suutis murda kakskümmend aastat kestnud tava Prantsusmaa poliitikas, et ametis olevat presidenti ei valita tagasi. Enne Macroni valimisvõitu on see juhtunud Prantsusmaa viienda vabariigi ajaloos vaid kolmel korral. Ühtlasi on ta ka esimene president, kellel on tagasivalimise hetkel parlamendis enamus.