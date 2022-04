Iraan sooovib võimalikult kiiresti uut kohtumist tuumakõnelustel

Teheran on pidanud tuumaleppe taastamise üle otsekõnelusi Suurbritannia, Hiina, Prantsusmaa, Saksamaa ja Venemaaga ning kaudkõnelusi Ühendriikidega.

«On kohane, et silmast silma kohtumine toimuks niipea kui võimalik,» ütles Iraani välisministeeriumi kõneisik Saeed Khatibzadeh ajakirjanikele. «Ei ole veel otsustatud, kus, millal ja mis tasemel kohtumine toimub, kuid see on päevakorras.»