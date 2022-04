HÄBIPLEKK ⟩ Saksa sotsid nõuavad üha valjemalt Schröderi parteist välja viskamist

Pärast seda kui Saksamaa ekskantsler Gerhard Schröder ütles usutluses The New York Timesile, et ei kavatse loobuda ametitest Vene energiaettevõtetes ning distantseerida end Kremli liidrist Vladimir Putinist, kasvab Saksamaa Sotsiaaldemokraatlikus Parteis (SPD) surve endise valitsusjuhi välja heitmiseks.