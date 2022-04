Põhja-Korea alustas paraadi riigi relvajõudude 90. sünnipäeva puhul

Tuumariik korraldab sageli pompöösseid sõjaväeparaade, et tähistada olulisi tähtpäevi ja sündmusi, mis hõlmavad tuhandeid marssivaid sõdureid, kelle järel voorivad kolonnide kaupa soomukid, tankid ning stalinistliku riigi au ja uhkus, tuumaraketid.

Vaatlejad jälgivad selliseid üritusi hoolikalt, et saada vihjeid Põhja-Korea hiljutiste relvaarenduste kohta.

Põhja-Korea on korraldanud viimastel aastatel kolm öist paraadi, riigimeedia kajastab protsessiooni alles järgmisel päeval. Esmaspäeva õhtuse seisuga ei olnud riigimeedia paraadist sõnagi iitsatanud.

Põhja-Korea uudiseid kajastav portaal NK News märkis samas, et Pyongyangi öötaevas võis esmaspäeva õhtul näha vähemalt kümmekonda «valgustatud objekti», mis viitab, et sõjaväeparaad või vähemalt harjutus on alanud.