Zemgale hotell asub Jelgavas. 60 000 elanikuga on see Läti suuruselt neljas linn, mis asub natuke lähemal Leedu piirile kui Riiale. Kokku 23 000 põgenikust, kes on küsinud majutusabi, on veidi enam kui 10 000 leidnud endale elukoha pealinnast, teised on jagatud ülejäänud 42 omavalitsuse vahel. Peaaegu 600 on jõudnud Jelgavasse. Kui enamik läheb sõprade või isegi pereliikmete juurde, siis need, kellel selline võimalus puudub, jäävad kõige tõenäolisemalt Zemgale hotelli.