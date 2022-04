Luuravad NATO järel: FSB spioonid käisid relvastuskontrolliks maskeerunult Läti sõjaväebaasides

Märtsi lõpul avaldas Ukraina sõjaväeluure 620 isikust koosneva nimekirja. Ukrainale teadaolevalt on nende puhul tegemist Vene eriteenistuse FSB ohvitseridega, kes luuravad Euroopas. Ühtlasi avaldati nende telefoninumbrid, passinumbrid ja muud isiklikud andmed.

2017. ja 2018. aastal käisid Lätis ja külastasid sealseid kaitseväe objekte Ruslan Annenkov ja Deniss Gorlatšjov, kes samuti FSB luurajate nimekirjas figureerivad.

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) reeglite kohaselt on Venemaa esindajatel lubatud kord aastas külastada Lätit ning viia relvastuse kontrolli raames läbi kolm inspekteerimist.

Deniss Gorlatšjov (s. 1974) käis koos kolme isikuga Lätis 2017. aasta novembris. Nad inspekteerisid Läti relvajõude neli päeva ja selle käigus käis Gorlatšjov Riias, Adažis ja Läti keskosas asuvates sõjaväeosades. Nagu ametlike visiitide käigus ikka, tehti siis fotosid ning kaamerasilm jäädvustas ka Gorlatšjovi.

Ukraina luure poolt avalikustatud andmed annavad spioonist üsna hea ülevaate: isiklik e-posti aadress, 2015. aastal 2,6 miljoni rubla eest ostetud pruuni värvi sõiduauto Mercedes-Benz, sõiduki number, mehe konto sotsiaalvõrgustikus Telegram. Seal on Gorlatšjov avaldanud endast foto Batmani filmist tuntud Jokkerina.

Ruslan Annenkov (s. 1980) väisas relvastuskontrollijaks maskeerunult Lätit 2018. aasta novembris ning viibis seal samuti neli päeva. Olemasoleva ametliku info kohaselt tundis Vene delegatsioon huvi Lielvarde lennuvälja ning Läti keskosas asuvate sõjaväeobjektide vastu. Ka Annenkov jäi külaskäigu ajal tehtud fotodele.

Vene registritest saadud andmetest ilmneb, et Annenkov sõitis vähemalt 2020. aastani ringi valge Mitsubishi Pajeroga. Seejärel pandi FSB ohvitseri auto müüki ja selle fotod on ka praegu internetis kättesaadavad. Samuti on teada, et sama sõiduk sattus 2017. aastal Rjazani oblastis avariisse ning millistes kohtades autot Moskva kesklinnas regulaarselt pargiti. On olemas ka telefoninumbrid, mida kasutatakse parkimise eest tasumiseks.

Läti kaitseministeeriumist öeldi, et Vene luureteenistuse töötajate osavõtt OSCE relvastuskontrolli inspekteerimisest on Läti eriteenistustele teada. Ka Venemaa saatkonnas Riias on ametikohti, mis ongi loodud kattevarjuks spioonidele. Läti kaitseministeeriumi kantsleri Janis Garisons on veendunud, et Vene luurajad osalesid ka teistes idanaabri sõjalistes delegatsioonides.

Inspekteerimise käigus võib delegatsioon valida marsruudi, kus ta tahab kontrollida olukorda õhust. Lätlastele oli kummaline, et Vene delegatsioon nõudis ülelendu mitte ainult sõjaväebaasidest, aga ka strateegiliselt olulistest tsiviilobjektidest, näiteks sadamatest.

Läti kaitseministeeriumi kinnitusel on risk, et Annenkov, Gorlatšjov ja teised nendetaolised saavad teada sõjasaladusi, väike. Nende külaskäikude ajal Lätis viibivate liitlasvägede tehnikat ega sõdureid ei näidatud. Samas on lõunanaabrite eriteenistustele teada, et venelased tunnevadki kõige suuremat huvi just NATO liitlasvägede vastu.

OSCE-st kinnitati, et see organisatsioon relvastuskontrolli delegatsiooni liikmeid ise ei vali.