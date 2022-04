Butšas maetakse kolmandat nädalat massimõrva ohvreid

Eilse päevaga kaevati linnakeses, mis jääb Kiievist 25 kilomeetri kaugusele, valmis 20 hauda. Vaatepilt on hingematvalt valus. Kaaslasi surnuaial vabatahtlikuna abistanud ja surnukuurist kadunukesi transportinud Ihor lausus, et esimesed ohvrid sängitasid nad sellel kalmistul mulda kaks nädalat tagasi. Nüüd on üsna lahmaks maalapp poolenisti värskeid kääpaid täis. Mõned neist jäävad suisa surnuaiale viiva tee serva.