KCNA: Kim tugevdab ja arendab Põhja-Korea tuumarelvastust

«Jätkame samme, et tugevdada ja arendada oma riigi tuumavõimekust kõige kiiremas tempos,» rääkis Kim riikliku uudisteagentuuri KCNA teatel.

Põhja-Koreale saavad osaks tugevad rahvusvahelised sanktsioonid seoses riigi tuumarelvastumisega ning katsed Kimiga läbi rääkida, et tuumaprogramm lõpetada, ei ole tulemust andnud.

Kim ütles esmaspäeval, et tuumarelvad on riigi võimsuse sümboliks ning edaspidi on kavas "meie tuumajõude võimalikult kiiresti veelgi tugevdada ja arendada".