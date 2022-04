IGOR TARO UKRAINA SÕJAPÄEVIK ⟩ Kreml jandib hädiste noornatsidega ajal, kui Venemaal lõõmavad naftahoidlad

Venemaa presidendi Vladimir Putini jaoks on kehv märk, et Kreml saab teatada vaid väidetavate telepropagandisti tapmisplaaniga noornatside tabamisest, kuid ei suuda takistada kütusemahutite ja sõjaväeosade lõõmamist mitmel pool riigis, kirjutab Ukaina sõja eilsete sündmuste ülevaates Igor Taro.

Donbassi nn suurpealetung on alates väljakuulutamisest kulgenud maastikul küllaltki loiult, kuigi Venemaa okupatsioonijõud avaldavad survet kogu rinde ulatuses. Sellest võib järeldada, et peale kaheksa aasta jooksul üles ehitatud kaitse on ukrainlased suutnud hästi korraldada ka manööverkaitse uutel suundadel, kus Vene väed kannavad lihtsalt liiga palju kaotusi, et edeneda suurtel kiirustel ja hulgakaupa.

Venemaa lääneoblasteid kimbutavad «tundmatud lendavad objektid» või diversandid, Ukraina peastaap traditsiooniliselt ei kommenteeri teisel pool Vene piiri Brjanski, Kurski ja Belgorodi oblastis toimuvat.

Vene okupatsioonijõudude kaotused olid Ukraina peastaabi andmeid hommikuse seisuga järgnevad: ründajaid 21 900, tanke 884 (lisandus 11), soomukeid 2258 (lisandus 20), suurtükke 411 (lisandus 3), raketiheitjaid 149 (lisandus 2), õhutõrjesüsteeme 69, lennukeid 181 (lisandus 2) ja helikoptereid 154. Nagu numbrid näitavad, paistab justkui vaibumise märke, aga samas ei saa ühe päeva arvudest teha kaugeleulatuvaid järeldusi ning rajada pikaajalisi prognoose.

Harkivi kandis koonduslaager

Harkivis tabasid massiivsed raketilöögid Dergatši piirkonda – just see suund Harkivi põhjaosas, kust ukrainlased hiljuti mitu küla vabastasid. Aga nagu märkisin, jäi põhja veel pikalt väljaulatuv Vene okupantide kontrollitav n-ö hammas, mis mädaneb hirmsasti.

Kirdes on Vene okupandid vabastanud ühe tehase kogu sisustusest ja tehnikast, mis viidi ilmselt Venemaale. Asemele on korraldatud midagi koonduslaagri tüüpi paik, kus hoitakse n-ö kahtlaseid kohalikke elanikke ning veendakse neid tegema koostööd ja mobiliseeruma Russki Miri kaitsele.

Paistab, et Lenin on muutunud Putinile nii vastumeelseks, et ta on võtnud nõuks korraldada kogu maa deelektrifitseerimise.

Eks see natuke Vene tsivilisatsiooni olemust kirjelda – kõik ühingud muutuvad neil komparteideks ning uued vallutatud territooriumid Gulagi filiaalideks.

Seda Gulagi-sõnumit tõid okupantide raketid viide kohta üle Lääne- ja Kesk-Ukraina. Tegu oli raudteejaamade ja oluliste raudteesõlmedega. Rünnati elektrialajaamasid, mis annavad kontaktvõrgule toidet ning muud olulist taristut. Paistab, et Lenin on muutunud Putinile nii vastumeelseks, et ta on võtnud nõuks korraldada kogu maa deelektrifitseerimise.

Mingi provokatsioon toimus ka Sumõ oblastis, mis on okupantidest muidu tühi, kuid Ukraina piiriküla pihta oli lastud – piltide järgi otsustades – pigem suurekaliibrilise miinipilduja kui suurtükiga.

Izjumi operatiivsuund nägi välja sarnane eelmistele päevadele selle vahega, et Zavodõ külast anti Vene okupandile korralikult koslepit. Kapten Kapusta (tõlkes Kapsas – I. T.) andis põleva venelaste lahingumasina kõrvalt teada, et mingit au ja kuulsust neile Ukrainast ei tule, ainult häving ja surm. Võib oletada, et okupantide indu on Andrijivka-Velõka Komišuvahha koridoris see tuline seik pisut jahutanud.

Vene väed proovisid ka otse lõunasse Barvinkove poole roomata eilse Dibrovne-Kurulka suuna kõrvalt läbi Novo-Dmõtrovka, kuid seal anti neile ka vastu näppe. Tuli tagasi roomata.

Ukraina päästjad kandmas 91-aastast Klavidijat, kes põgenes Sjeverodonetskist, eile rongile Pokrovski jaamas Donetski oblastis. Foto: Leo Correa