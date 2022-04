Keset Ukraina sõja idarindel Barvinkove pärast käiva lahingu kaost ilmub järsku välja teksapükstesse ja kuulivesti rõivastatud Svjatoslav Vakartšuk, Ukraina kuulsaim laulja. Kaks kuud Vene vägede tule all olnud kurnatud sõduritele on see mõeldud innustuseks.

Üks sõdur tormab rokitähe juurde, et teha selvefoto koos ansambli Okean Elzõ liidriga.

«Me tulime tõstma moraali, tulime poisse vaatama. Võib-olla ma laulan neile midagi,» ütles 46-aastane muusik AFP-le, hoides käes kitarri.

Kuid kaks kuud ränkades tingimustes eesliinil Venemaa rünnakute all optimismi hoida on keeruline ülesanne. Nüüd on Kremli pealetung keskendunud just sealsete sõdurite positsioonidele.

«Moraali mõttes on olukord keeruline. Asi on kaugel roosilisest,» ütles AFP-le 93. brigaadi pressiohvitser Irõna Rõbakova. «Loomulikult olime selleks sõjaks valmis, eriti elukutseline sõjavägi, kuid neile, kes on värvatud, on olukord keerulisem.»