Moldovas kutsuti pärast plahvatusi kokku julgeolekunõukogu istung

Transnistria võimud andsid varem teisipäeval teada, et Ukraina piiri lähistel paikneva raadiomasti juures kärgatas kaks plahvatust ning mast on rivist väljas. Teise vahejuhtumi puhul leidis esmaspäeval väidetavalt aset rünnak, milles tulistati granaadiheitjatega pealinnas Tiraspolis asuvat riikliku julgeoleku ministeeriumi hoonet.

Külmutatud konfliktis on Venemaa saatnud pidevalt oma sõdureid sinna olukorda kontrolli all hoidma.

Moskval on Transnistrias jätkuvalt sõjaväebaas, kuhu on ladustatud hinnanguliselt 20 000 tonni laskemoona.

Sõda Ukrainas on andnud alust kartustele, et Moldovast võib saada Venemaa järgmine sihtmärk.

«Alates erioperatsiooni teise etapi algusest on üks Vene armee ülesandeid olnud kehtestada täielik kontroll Donbassi ja Lõuna-Ukraina üle,» ütles vene kindralmajor Rustam Minnekajev ja lisas, et sellega luuakse maismaakoridor annekteeritud Krimmi. «Kontroll Lõuna-Ukraina üle on teine tee pääseda Transnistriani, kus on juhtumeid venekeelsete inimeste rõhumisest.»