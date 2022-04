Kauaaegne Human Rights Watchi juht astub tagasi

Roth väljendas «suurt kindlust», et tema kolleegid jätkavad inimõiguste tõhusat kaitsmist.

Rothi juhtimisel on HRW kasvanud väikesest kampaaniarühmast ülemaailmseks õigusorganisatsiooniks, mis annab tööd enam kui 500 inimesele kogu maailmas.

HRW töötajate kogutud tõendid konfliktikolletest maailma eri paigus on aidanud tagada, et rahvusvahelistes tribunalides mõistetaks süüdi sellised tegelased, nagu endine Libeeria liider Charles Taylor seoses sõjaga Sierra Leones ning Bosnia serblaste juhid Radovan Karadžić ja Ratko Mladić.

«Täna Ukrainas aset leidvate kohutavate rikkumiste taustal on loodud infrastruktuur kurjategijate vastutusele võtmiseks,» seisis rühmituse avalduses.

Roth ütles AFP-le antud kommentaarides, et kuigi Venemaa sissetung naaberriiki on ränk, on tema suurim hirm siiani Hiina.