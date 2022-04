ÜLEVAADE ⟩ Liitlasriigid lubasid Ukrainale rohkem relvi

Vahetult enne kõnelusi levisid Saksamaa meedias kuuldused, et riik on valmis Ukrainasse saatma oma tanke, mis on suur pööre Berliini senises hoiakus. Sama kinnitas hiljem Saksamaa kaitseminister Christine Lambrecht, kes selgitas, et valitsus annab heakskiidu saata Ukrainale õhutõrjetanke Gepard, mida võiks kokku olla poolsada. Kuigi Gepardi tankid on esmalt loodud õhusihtmärke tabama, saab neid kasutada ka maapinnal asuvate sihtmärkide vastu.