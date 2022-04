Lähinädalad on otsustavad: ligi 40 riigi kaitseministrid arutasid Ukraina abistamist

Kaitseminister Kalle Laaneti sõnul kujunevad lähinädalad Ukrainas otsustavateks ning see on Euroopa seisukohalt oluline. «On äärmiselt positiivne, et kohtumisel osalenud riikide esindajad jagavad seda arusaama ning on valmis Ukrainale antavat abi suurendama sh. raskerelvade ja lääne päritolu relvasüsteemide näol,» ütles Laanet.