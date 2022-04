Azovstali terasetehas Mariupolis, mis on Vene vägede piiramisrõngas.

Ukrainas on jäänud alates Vene vägede sissetungist kadunuks 16 000 inimest, teatas kolmapäeval Ukraina inimõigusvolinik Ljudmõla Denissova.

Inimõigusvoliniku sõnul on teadmata kadunute seas 2000 sõjaväelast, ülejäänud on tsiviilisikud. Umbes neljandik kõikidest sellistest teadetest on Mariupolist.