Bulgaaria peaminister külastab koos oma liitlastega Ukrainat

Petkov kutsus oma koalitsioonikaaslased koos temaga Kiievisse, et ületada Moskva-meelsete sotsialistide vastuseis sõjalise abi andmisele Ukrainale. Sotsialistid on ähvardanud valitsuse kukutada, kui selline otsus heaks kiidetakse.

«Ma loodan, et igaüks astub sammu tagasi ja kaalub seda, kui tähtis on Bulgaaria stabiilsus ja kui tähtis on see ukrainlaste jaoks,» ütles Petkov, kes pooldab sõjalise abi andmist, reedel Nova televisioonile antud intervjuus.