IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Olukord Transnistrias võib eskaleeruda juba lähipäevil

5) Mariupoli kandis on nii, et Vene propagandas «täiesti vabastatud» linnale tuleb teha päevas 35 pommitamist. Ikka veel. Azovstali varjendites on inimesed pead-jalad koos. Üritavad mingisugust meditsiiniabi seal korraldada. Edastatud piltidel oli väga erinevate vigastustega inimesi - ühel oli jalg amputeeritud, kas tõesti suudeti selline operatsioon seal läbi viia?

Igatahes on see ime, et seal inimesed siiani vastu peavad. Venelased valmistuvad jagama medaleid Mariupoli võtmise eest. Tahaks loota, et Azovstali sügavustes peavad inimesed vastu kuni selle hetkeni, kui ukrainlased sinna maismaakoridori suudavad rajada. ÜRO ilmselt diplomaatiliste vahenditega seda ei suuda - peasekretär sai Putinilt pika laua tagant kuulata järjekordset pläusti sellisest rahu eest võitlusest, kus ei jää enam kivi kivi peale.

Ukraina sõdur Luhanski oblastsis. Foto: Serhi Nužnenko/Reuters/TPX/Scanpix

6) Zaporižžja operatiivsuunal on kogu rinde ulatuses Vene tulelööke ja äge lahingutegevus Guliaipolest kagus. Ainuüksi see fakt, et Guliaipole on pikalt rindejooneks, annab aimu Ukriana sõdurite tõhusast vastupanust. Vene okupandid on idas pisut edenenud, kuid Velika Novosilka kandis ka korralikult tappa saanud.

Varem olen ära märkinud ukrainlaste info, et sellel lõigul käis löögiüksuse formeerimine Vene okupatsioonivägede poolt, ilmselt mingi osa sellest on leidnud oma maise tee lõpu.

7) Hersoni kandis on olukord keeruline, kuigi mitte lootusetu. Tihe suurtükituli oblasti põhjaosas viitab Vene okupantide jätkuvale soovile korraldada pealetungi Krivõi Rigi poole. Strateegiliselt arusaamatu manööver, kui arvestada väljaöeldud eesmärki liikuda Odessa ja Transnistria poole. Sinna pannakse korralik ressruss.

Venelased on proovinud rünnata Trudoliubivka kandis põhja ning samal ajal tegid Ukraina väed neile Velika Aleksandrovka piirkonnas järjekordse «laskemoona põrutuse». Sellised sammud aitavad ründajate plaane märkimisväärselt segada, kui enne pealetungi algust tuleb suurem löök koondumisalale või varustuspunktile. Kontaktlahinguid saab sellisel moel isegi vältida.

Hersoni lähistel on Ukriana väed jõudnud 10 km kaugusele Tšornobajevkast. Oleksanrivka küla rannikul paistab ajutiselt loovutatud olema, kuid rinne püsib sealsamas. Seega, kogu Hersoni operatiivsuunal on Ukraina väed viimase nädala jooksul territooriumi juurde võtnud ning pigem surunud Vene okupante tagasi.

Põhjasuunas kavandatud rünnakuplaanid pole venelastel samas täide läinud erinevate ukrainlaste vastumeetmete tõttu.

Ukraina sõdur Popasna lähedal. Foto: STR/EPA/Scanpix

8) Transnistria osas paistab siis venelaste poolt analoogse hüsteeria üleskütmine, nagu iga nende sõjalise operatsiooni alguses. Kõigepealt olid mingid kummalised rünnakud niinimetatud Transnistria jõuaametkondade sissepääsudele, seejärel plahvatused Majaki külas, mis lõhkusid kaks raadiomasti ning väidetavalt veel kolmas plahvatus kusagil sõjaväeosas.

Transnistria kujutab endast ette ca 4000 ruutkilomeetri suurust ala, mis on Dnestri jõe vasakkalda ja Ukraina riigipiiri vaheline kitsas riba Moldova idaosas. Niinimetatud tunnustamata rahvavabariik tekkis seal 1991. aastal kohaliku interrinde tulemusena, mida hakkasid toetama piironnas asunud Nõukogude sõjaväelased ning sai Venemaa poolt tsementeeritud sõjalise sekkumisega 1992. a. augustis.

Sellest ajast peale on olnud tegu külmutatud konfliktiga, mis paistab nüüd olema üles sulanud. Kuna kogu see olukord seal on püsinud puhtalt Venemaa garantiidel, siis praeguseks kujunenud olukorras ongi niinimetatud Transnistria hakanud võbelema.

Piirkonna suurima linna Tiraspoli ja Odessa vahel on sada kilomeetrit, Tiraspoli kõrval Benderõ linnas asuvad Vene «rahuvalvajad». Isikkooseisu peaks olema alla 2000, kaks motolaskurpataljoni, mille relvastuses pole tõsiseks rünnakoperatsiooniks vajalikke vahendeid ehk tanke, õhutõrjet ega muud. Tegu peaks olema sümboolse sõjalise kohaloluga, mis on samas takistanud Moldoval teha rahvusvahelises poliitikas suveräänseid otsuseid.

Samal ajal selle Transnistria probleemi aktualiseerumisega andsid Vene väed raketilöögi Bilhorod-Dnistrovski sillale, mis ühendab Odessat oblasti lõunaosaga, ning liiklus sillal on hetkel suletud. Raske uskuda, et see on puhas juhus.

Venemaa kallaletung Ukrainale on toonud kaasa selle, et Moldova Dnestri jõe vasakkalda piirkond on tunnustatud rahvusvaheliselt Venemaa poolt okupeeritud alaks selle aasta 15. märstil Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee poolt, kust Venemaa eelnevalt välja visati.