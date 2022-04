Iisraeli õhurünnakus Süürias hukkus üheksa inimest

Tegemist on ühe ohvriterohkeima sellise rünnakuga käesoleval aastal.

Alates Süüria kodusõja puhkemisest 2011. aastal on Iisrael seal korraldanud sadu õhurünnakuid, võttes sihikule valitsusvägede ja neile truude Iraani toetatud rühmituste positsioonid, kelle hulgas on Hezbollah.

Ehkki Iisrael neid rünnakuid tavapäraselt ei kommenteeri, on ta kinnitanud, et alates 2011. aastast ulatuvad need sadadesse.