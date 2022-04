EL lubab Vene gaasi kinnikeeramisele koordineeritud vastust

«Gazpromi teade on Venemaa järjekordne katse meid gaasiga šantažeerida. Oleme selleks stsenaariumiks valmis. Kavandame ELi koordineeritud vastust,» ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen Twitteris. «Euroopased võivad kindlad olla, et me seisame ühtsena ja oleme solidaarsed liikmesriikidega, keda see puudutab.»

Gazprom teatas, et peatab tarned nii Poolasse kui ka Vene gaasist tugevalt sõltuvasse Bulgaariasse, kuna nad ei ole gaasi eest rublades tasunud.

Vene president Vladimir Putin teatas märtsis, et Moskvale Ukraina sõja eest rängad sanktsioonid kehtestanud lääneriikidel tuleb hakata maksma Gazpromile gaasi eest rublades.

Üle kahe kuu kestnud sõda Ukrainas on toonud ilmsiks Euroopa Liidu sõltuvuse Vene gaasist, mis moodustab 45 protsenti ühenduse gaasiimpordist.

Poola ja Bulgaaria on kinnitanud, et suudavad korvata Venemaalt saamata jääva gaasi teistest allikatest.

«Me töötame selle nimel, et tagada alternatiivsed tarned ja parima võimaliku varude taseme kogu ELis,» ütles von der Leyen. «Liikmesriigid on koostanud varuplaanid just selleks stsenaariumiks ning me teeme nendega koostööd koordineeritult ja solidaarselt,» kinnitas ta ja lisas, et gaasikoordinatsioonirühm on juba tööd alustanud.