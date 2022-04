Euroopa Komisjon tahab Schengeni viisamenetlust digiteerida

Uues rände- ja varjupaigaleppes seati eesmärgiks muuta viisamenetlused täielikult digitaalseks 2025. aastaks. See annab võimaluse tõhustada viisataotluste menetlemist, vähendades nii liikmesriikide kui ka taotlejate kulusid ja koormust ning suurendades samal ajal Schengeni ala julgeolekut.

«Täna viime Euroopa Liidu viisapoliitika digiajastusse. Kuna mõned liikmesriigid on juba digitehnoloogiale üle läinud, on oluline, et Schengeni ala nüüd ühtselt edasi areneks. Teeme ettepaneku muuta viisamenetlus täielikult digitaalseks, et viisa taotlemise protsess oleks nii reisijate kui ka liikmesriikide jaoks sujuvam ja turvalisem,» ütles euroopaliku eluviisi edendamise valdkonna asepresident Margaritis Schinas.

Digiteerimisega muutub Schengeni viisa taotlemine lihtsamaks ja viisa ise turvalisemaks. Viisataotlejad saavad viisat taotleda ja viisalõivu tasuda internetis ühtse EL-i platvormi kaudu, olenemata sellest, millist Schengeni riiki nad külastada soovivad.

Platvorm määrab automaatselt kindlaks, milline Schengeni riik vastutab taotluse läbivaatamise eest, seda eeskätt juhul, kui taotleja kavatseb külastada mitut Schengeni riiki.

Platvorm annab taotlejatele ajakohastatud teavet Schengeni lühiajaliste viisade kohta ning kogu vajaliku info nõuete ja menetluste kohta, näiteks millised on tõendavad dokumendid, kui suur on viisalõiv ja kas on vaja isiklikult kohale tulla biomeetriliste tunnuste registreerimiseks.

Isiklikult peaksid biomeetriliste tunnuste kogumiseks konsulaati minema üksnes esmakordsed taotlejad, taotlejad, kelle biomeetrilised andmed enam ei kehti, ja inimesed, kellel on uus reisidokument.

Viisa sisaldab tipptasemel turvaelemente, mis on turvalisemad kui praegune viisakleebis ning uue süsteemiga tagatakse, et inimeste põhiõigused on alati kaitstud.