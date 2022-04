Ta loodab, et see ei muuda kavatsust Venemaa naftast loobuda.

«Sõnum on väga selge, ühelt poolt on naftat lihtsam asendada ja ma loodan, et see ei takista tekkivat poliitilist tahet lisada kuuendasse sanktsioonipaketti naftaembargo, mida Leedu on alati nõudnud ja vaielnud selle üle oma partneritega Läänes,» ütles Adomėnas.