Briti parlamendisaadik vaatas ametipostil telefonist pornot

Briti ajaleht The Guardian kirjutas 14 naispoliitikust, kes kohtusid, et arutada misogüünse käitumise sagenemist Ühendkuningriigi parlamendis. Ametliku kaebuse osaks on lehe andmeil ka üleskutse kutsuda korrale meeskolleeg, kes avalikult, tööruumides ja tööajast vaatab telefonist poronograafilist materjali.